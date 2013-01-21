АМКУ порушив 50 справ про порушення на ринку розміщення телекомунікаційних мереж

16:07, 21 січня 2013
Транспорт/Звя'зок
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Антимонопольний комітет України провів дослідження ринку послуг у сфері організації розміщення телекомунікаційних мереж у житлових будинках та інших спорудах, за результатами якого порушив 50 справ про порушення конкуренційного законодавства. Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

У повідомленні також наголошується, що обсяг штрафів, накладених за неправомірні дії, становив 400 тис. грн. Крім того, комітет видав учасникам ринку 75 рекомендацій, обов'язкових до виконання.

У прес-службі АМКУ відзначають, що приводом для дослідження ринку стали масові звернення до Комітету з боку суб'єктів господарювання та профільних асоціацій на дії, зокрема Київради та КП «Київжитлоспецексплуатація».

«Дослідження показало, що проблеми доступу до інфраструктури телекомунікаційних мереж на місцях є системними. Серед найбільш поширених порушень - встановлення завищеної вартості послуг, використання нерівних умов у рівнозначних угодах, нав'язування додаткових умов. Фактично по всій Україні організацією доступу до телекомунікаційних мереж будинків займаються ЖЕКи або інші комунальні підприємств. Виняток - відомчі будинки або ОСББ, але їх меньше», - сказано в прес-релізі.

Водночас, відзначають в Комітеті, радикальне вирішення проблем на ринку вимагає нормативного врегулювання ситуації. У зв'язку з цим Комітет ініціював проведення тематичного круглого столу.

Як повідомляв УНІАН, Антимонопольний комітет України (АМКУ) має намір в 2013 році зосередитися на дослідженні соціально значущих ринків, а саме: реалізації лікарських препаратів; підключення об'єктів міського будівництва до інженерних мереж електро-, газо-, тепло-і водопостачання та водовідведення; вивезення, переробки та захоронення побутових відходів; надання супутніх та ритуальних послуг. Крім того, Комітет планує провести понад тисячу перевірок суб'єктів господарювання та органів влади на предмет дотримання конкурентного законодавства.

 

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