Чистий прибуток компанії Huawei в 2012 році виріс на 33%

Чистий прибуток компанії Huawei (КНР), одного з провідних постачальників телекомунікаційного устаткування і рішень операторського класу для українських операторів, згідно з неаудованими фінансовими результатами, у 2012 році зріс, порівняно з 2011 роком, на 33% і становив 15,4 млрд юанів (1 китайський юань = близько 0,1608 дол. - прим. УНІАН).

Про це повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

Huawei очікує, що виручка від продажів за 2012 становитиме 220,2 млрд юанів, що відповідає річному зростанню 8%.

Як наголошується в повідомленні, після проходження аудиту результати фінансового звіту за 2012 опублікують в річному звіті компанії у квітні.

Загальна сума інвестицій компанії в наукові дослідження в 2012 році становила 29,9 млрд юанів, що відповідає річному зростанню понад 13%.

Традиційно найбільш успішним підрозділом компанії є Huawei Carrier Network (операторські рішення) з виручкою від продажів 160,3 млрд юанів. Бізнес-група Huawei Device (термінальні пристрої) отримала виручку від продажів в обсязі 48,4 млрд юанів, продемонструвавши зростання на ринках, що розвиваються, Японії, Північної Америки та Європи. Бізнес-група Huawei Enterprise (корпоративні рішення) отримала виручку в 11,5 млрд юанів.

66% сукупної виручки Huawei припадає на зарубіжні ринки. Виручка від продажів на ринку Азіатсько-Тихоокеанського регіону становила 37,4 млрд юанів, на ринках Європи, Близького Сходу та Африки - 77,4 млрд юанів, у США - 31,8 млрд юанів. Виручка від продажів на китайському ринку становила 73,6 млрд юанів.

За прогнозом головного фінансового директора Huawei Кеті Мен, зростання загальної виручки від продажів Huawei в 2013 році становить 10-12%.

Довідка УНІАН. Компанія Huawei - один з провідних світових постачальників інфокомунікаційних рішень. Продукти та рішення компаниии використовуються в більш ніж у 140 країнах світу, зокрема і в Україні. Компанія Huawei офіційно присутня в Україні з 2000 року. Компанія, зокрема, є одним з провідних постачальників телекомунікаційного устаткування і рішень операторського класу для провідних українських операторів, крім того, з 2010 року поставляє в Україну мобільні термінали.

Устаткування Huawei встановлено у компаній «МТС Україна», «Київстар», «Укртелеком», «Астеліт» та ін

Дохід компанії в 2011 році склав 203 900 000 000 юанів.