На об'єктах Донецької залізниці в 2012 році смертельно травмувалися 63 особи

На об'єктах Донецької залізниці (ДЗ) в 2012 році через недотримання правил травмувалося 105 громадян, з них 63 смертельно.

Як повідомляє ДЗ, зокрема на станціях травмувалися 53 особи, зокрема 29 смертельно, на перегонах - 52, з них 34 смертельно.

У порівнянні з 2011 роком кількість постраждалих знизилася на 21,6%.

«Травми трапляються з громадянами через недотримання ними елементарних правил поведінки на залізничному транспорті. До того ж серед травмованих більше чоловіків», - йдеться в повідомленні Донецької залізниці,

Довідка УНІАН. Гальмівний шлях поїзда в середньому становить близько 800 метрів. Поїзд зі швидкістю 100 км/год. за секунду долає 30 метрів, а пішоходу для того, щоб перейти через рейки, потрібно не менше 5 секунд.

Гальмівний шлях швидкісного міжрегіонального поїзда «Український експрес» виробництва Hyundai Rotem становить 1-1,5 км.