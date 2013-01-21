Угорщина посилила екологічні вимоги до українських автоперевізників

Угорщина посилила екологічні вимоги до вантажних транспортних засобів, які використовують українські автоперевізники.

Як повідомляє Міністерство інфраструктури, перевезення між Україною та Угорщиною будуть можливі тільки вантажними автотранспортними засобами категорії «Євро-3 безпечні» і вищих категорій екологічних вимог.

Таке рішення ухвалили під час засідання Змішаної українсько-угорської комісії з питань міжнародних автомобільних перевезень.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство інфраструктури в грудні минулого року повідомило про плани вивчити ефективність використання у 2012 році квот дозволів на виконання перевезень вантажів транспортними засобами територіями Італії, Угорщини та Австрії.

Як повідомляло міністерство, дозволи на 2013 рік на виконання перевезень вантажів транспортними засобами територіями Італії, Угорщини та Австрії видаватимуться на підставі окремих розподілів.