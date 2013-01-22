На в’їзді до Харкова внаслідок масштабної ДТП постраждало декілька осіб

На в’їзді до Харкова внаслідок масштабної дорожньо-транспортної пригоди постраждало декілька осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, аварія сталася близько 8.50 на автомобільній дорозі Київ-Харків-Довжанський на в’їзді до Харкова.

У пасажирський автобус, який їхав за маршрутом Чугуїв-Харків, ззаду врізався автомобіль «ВАЗ», який рухався у попутному напрямку.

Після цього внаслідок екстреного гальмування зіткнулися декілька автомобілів, зокрема, КІА, «Волга», «Мазда», «Міцубісі» та «Фольксваген».

Люди, які перебували в автобусі, не постраждали.

На місце ДТП приїхало кілька бригад швидкої та автомобілі ДАІ.

На цей час можна сказати, що значні тілесні ушкодження отримали водій та пасажирка автомобіля «ВАЗ», а також водій автомобіля «Міцубісі».

Варто відзначити, що всю ніч і зранку в Харкові йшов дощ, внаслідок чого на дорозі утворилася ожеледиця.