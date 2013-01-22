Депутати хочуть заборонити перекривати рух для проїзду керівників держави

Народні депутати Олександр Бригинець та Андрій Павловський (фракція “Батьківщина”) внесли на розгляд Верховної Ради законопроект "Про внесення зміни до статті 26-1 Закону України "Про дорожній рух" (щодо тимчасового обмеження або заборони руху транспортних засобів)”.

У пояснювальній записці зазначається, що цим законопроектом пропонується зменшити час, на який дозволяється обмежувати або забороняти дорожній рух під час проїзду окремих осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, а також встановити заборону перекривати дорожній рух у години пік - з 7.30 до 9.00 та з 17.30 до 19.00.

Чинним законом дозволено обмежувати або забороняти рух під час проїзду осіб щодо яких здійснюється державна охорона, на 13 хвилин (обмеження або заборона встановлюються за 10 хвилин до і скасовуються через 3 хвилини після проїзду кортежу).

“Зупинка дорожнього руху на 13 хвилин у години найбільшої інтенсивності руху, коли громадяни їдуть на роботу та повертаються додому, спричиняє суттєві наслідки морально-психологічного, економічного та екологічного характеру”, - сказано в записці.

У пояснювальній записці зазначається, що, зокрема, “у Німеччині кортеж канцлера зобов’язаний дотримуватися всіх правил дорожнього руху, у Франції кортеж Президента також дотримується правил дорожнього руху, а на перехрестях користується такими ж перевагами при проїзді, як автомобіль медичної допомоги чи пожежна машина”. За такими ж нормами регулюється рух транспорту керівників Великої Британії, Австрії, Бельгії тощо.

Також наголошується, що “цілями цього законопроекту є забезпечення конституційності рівності прав громадян, наближення правил організації дорожнього руху до практик європейських країн, покращення стану дорожнього руху в частині зменшення кількості заторів на дорогах, мінімізація перешкод для руху широкого кола учасників дорожнього руху, покращення екологічної ситуації”.