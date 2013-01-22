У Києві ввели односторонній рух на вул. Рибальській і Панаса Мирного
11:14, 22 січня 2013Транспорт/Звя'зок
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Столична Державтоінспекція повідомляє, що з метою зменшення аварійності та збільшення пропускної спроможності автотранспорту з 22 січня в Печерському районі міста Києва змінено організацію дорожнього руху.
Як повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ м. Києва, введено односторонній рух на наступних ділянках вулиць:
- на вулиці Рибальській (від вул. Московської до вул. Гусовського);
- на вулиці Панаса Мирного (від площі Печерської до вул. Московської).
Державтоінспекція звертається до водіїв з проханням дотримуватися Правил дорожнього руху, а також радить неухильно дотримуватися дорожніх знаків.
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