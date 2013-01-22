Залізниці України скоротять інвестиції в модернізацію колій на 37%

Залізниці України в 2013 році згідно з фінансовим планом скоротять інвестиції в модернізацію колій на 36,7% у порівнянні з 2012 роком - до 2,78 млрд грн.

Водночас, як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), щорічна потреба фінансування колійної інфраструктури залізниць становить 6,8 млрд грн.

Для забезпечення стабільного стану інфраструктури колійного господарства щорічно необхідно виконувати близько 800 км модернізації і 1000 км капітального ремонту колії.

Найбільшу проблему становлять прострочені терміни капітальних ремонтів залізничної інфраструктури, від стану якої залежить швидкість і безпеку руху поїздів.

«Укрзалізниця» з року в рік самостійно вирішує проблему інвестицій у галузь, без підтримки з боку держави. Це стає перешкодою на шляху розвитку та переоснащення галузі, призводить до хронічного недофінансування плану капітальних інвестицій залізничної інфраструктури» - зазначають в «Укрзалізниці».

Як повідомляв УНІАН, залізниці України планують в 2013 році модернізувати 229,6 км колій.

У 2012 році залізниці України модернізували 480,6 км колій, провели капітальний ремонт 735,9 км залізничних колій, середній ремонт 818,9 км, комплексно-оздоровчий ремонт 880,9 км колій.

У 2011 році залізниці модернізували 450,65 км залізничних колій - на 21,2% менше, ніж роком раніше, і капітально відремонтували 823,6 км колій - на 4,6% менше, ніж у 2010 році.

Модернізація - це комплекс робіт, що дозволяє підвищити швидкість і плавність руху, безпеку та комфорт пересування для пасажирів, збільшити обсяги вантажоперевезень.