Охорона ДЗ запобігла розкраданню цінностей на 354 тис. грн

Воєнізована охорона Донецької залізниці (ВОХР Донецької залізниці) в 2012 році запобігла 328 випадків розкрадання вантажів і матеріальних цінностей залізниці на загальну суму 353,7 тис. грн.

Як йдеться в повідомленні Донецької залізниці, під час проведених заходів, спрямованих на стабілізацію оперативної ситуації на станціях і перегонах, затримано і передано правоохоронним органам 459 розкрадачів.

Об'єктами посягань злодіїв стають вантажі, які перевозяться рухомим складом відкритого типу, насамперед, це вироби з чорних металів, металобрухт і вугілля.

Для попередження випадків розкрадань вантажів ВОХР Донецької залізниці у 2012 році супроводжувала понад 42,7 тис. поїздів із номенклатурними й іншими цінними вантажами. Під час таких супроводів як попереджувальний засіб працівники ВОХР Донецької залізниці 9 разів застосовували табельну зброю.

Крім того, ВОХР Донецької залізниці у 2012 році зафіксувала 194 випадки зловмисного пошкодження рухомого складу, засобів сигналізації та зв'язку, верхньої будови колії та іншого інженерно-технічного обладнання. Сума збитків становила 224,4 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, воєнізована охорона (ВОХР) залізниць України за 11 місяці 2012 року розкрила і попередила на залізницях 1249 випадків крадіжок на суму 1,98 млн грн.