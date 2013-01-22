УЗ: під час реформування залізничного транспорту збережуть всі соцгарантії

Реформування залізничного транспорту України відбуватиметься зі збереженням усіх соціальних гарантій, які сьогодні існують в галузі.

Про це УНІАН повідомив перший заступник генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») Сергій Болоболін.

«Реформування залізничного транспорту має відбутися зі збереженням соціальних гарантій відповідно до закону та Галузевої угоди між «Укрзалізницею» та галузевою профспілкою», - сказав він.

С.Болоболін зазначив, що під час реформування і створення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту, передбаченого законом України «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування», не планується скорочення кількості працюючих.

До того ж трудові відносини працівників Державної адміністрації залізничного транспорту України та підприємств залізничного транспорту будуть продовжені з АТ «Укрзалізниця».

Крім того, С.Болоболін зазначив, що з дня ухвалення постанови Кабміну про створення АТ «Укрзалізниця» до моменту його державної реєстрації забороняється скорочувати чисельність працівників.

Зобов'язання щодо збереження трудових відносин працівників із створюваним акціонерним товариством (АТ «Укрзалізниця») прописано в законі України "Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування», який набув чинності в 2012 році.

«Неможливо будь-яке скорочення працівників при проведенні реорганізації. Також зберігається галузеве медичне, санаторно-курортне та спортивно-оздоровче обслуговування працівників галузі. Немає жодних підстав для розповсюдження серед залізничників провокаційних настроїв з питання збереження зайнятості працівників галузі. Закон гарантує збереження трудових відносин працівників з АТ «Укрзалізниця», і ми його будемо виконувати», - сказав перший заступник генерального директора «Укрзалізниці».

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 23 лютого 2012 ухвалила у другому читанні запропоновані Кабінетом Міністрів законопроекти № 9337 про порядок організації акціонерного товариства на базі державної адміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниця» і № 9377 про внесення змін до закону «Про залізничний транспорт».

Цей закон передбачав, що постанову про створення ПАТ «Українська залізниця» мають ухвалити у тримісячний строк з дня набуття чинності закону.

Реформування залізничного транспорту України відбуватиметься в три етапи.

На першому етапі (2012-2013 роки) буде створена єдина державна акціонерна компанія і будуть розподілені функції між нею і державою. На другому етапі (2013-2015 роки) будуть утворені вертикально інтегровані виробничо-технологічні системи залізничного транспорту, структуровані за видами діяльності. На третьому етапі (2016-2019 роки) буде ліквідовано перехресне субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних і утворено господарське товариство у сфері пасажирських перевезень.