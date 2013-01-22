Фонд майна Криму змінив голову правління аеропорту «Сімферополь»

Голову правління Публічного акціонерного товариства «Міжнародний аеропорт «Сімферополь» Юрія Солончука звільнено з посади, йдеться в повідомленні аеропорту, розміщеному в офіційному інтернет-виданні Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР).

Згідно з повідомленням, кадрове рішення ухвалено на підставі наказу Фонду майна Автономної Республіки Крим №15 від 21 січня 2013 року.

Цим же наказом виконуючим обов'язки голови правління Міжнародного аеропорту «Сімферополь» призначено Бориса Солдатка, який раніше обіймав посаду першого заступника голови правління аеропорту.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2012 року Фонд майна Криму змінив склад правління МА «Сімферополь» і, зокрема, змінив голову правління Сергія Васютіна. Виконуючим обов'язки голови правління тоді було призначено Ю.Солончука, який до цього обіймав посаду директора департаменту з розвитку аеропорту.

Довідка УНІАН. ПАТ «Міжнародний аеропорт «Сімферополь» - провідне підприємство авіатранспортного комплексу АР Крим і один із найбільших аеропортів України. Аеропорт розташований за 11 км від міста Сімферополь.

Довжина злітно-посадкової смуги (ЗПС) становить 3706 метрів, що дозволяє приймати повітряні судна всіх типів (категорій A, B, C, D, E).

З аеропорту «Сімферополь» виконуються регулярні й чартерні рейси більш ніж до 70 міст України, СНД і далекого зарубіжжя.

Міжнародний аеропорт «Сімферополь» за підсумками 2012 року збільшив пасажиропотік на 15,6% порівняно з 2011 роком - до 1,114 млн пасажирів.