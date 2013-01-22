Керівництво «АероСвіту» закликало профспілковий актив до діалогу

Керівництво авіакомпанії «АероСвіт» закликало профспілкові організації авіакомпанії до конструктивного діалогу, йдеться у повідомленні адміністрації компанії, переданому в УНІАН.

«Якщо ж профспілковий актив дійсно бажає вирішити якісь структурно-організаційні та соціальні проблеми, то це можливо зробити, лише повернувшись до діалогу, а не шляхом пред`явлення ультиматумів і односторонніх претензій», - йдеться в повідомленні компанії.

В «АероСвіті» відзначають, що «процес переговорів між адміністрацією та профспілковими організаціями авіакомпанії «АероСвіт» практично безперервно ведеться більше двох».

«За цей час адміністрація неодноразово звертала увагу профспілкових лідерів на те, що середня заробітна плата представників деяких авіаційних професій в «АероСвіті» є найбільш високою не тільки в галузі, але й в країні загалом», - зазначають в «АероСвіті».

Водночас адміністрація авіакомпанії відзначає, що «профспілкам пропонувалося оптимізувати виплати низці категорій співробітників у відповідності з поточними ринковими умовами і можливостями «АероСвіту», однак керівництвом профспілок беззастережно відхилялися всі спроби внести узгоджені зміни до колективного договору, який прийняли ще в період зростання економіки і розвитку авіаперевезень, який не враховує наслідків важкого економічного спаду 2008-2009 років та двох хвиль галузевої кризи».

«У результаті складова оплати праці співробітників лише декількох підрозділів зросла до такого рівня, що стала в один ряд з ключовими факторами, що призвели до фінансових втрат компанії і побудили керівництво «Аеросвіту» вдатися до реорганізації і скорочення штату», - йдеться в повідомленні авіакомпанії.

Адміністрація авіакомпанії відзначає, що «сьогодні профспілкові активісти остаточно вийшли з переговорного процесу».

«Така позиція профлідера спрямована на остаточне руйнування компанії і є безвідповідальною щодо багатьох їхніх колег, які докладають сьогодні всі сили для відновлення нормального режиму роботи «АероСвіту», - зазначає адміністрація авіакомпанії.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2012 року як виконання внесеного прокуратурою Київської області подання авіакомпанія «АероСвіт» виплатила працівникам майже 19 млн грн заборгованості з оплати праці за листопад 2012 року. На початку 2012 року на вимогу прокуратури області було погашено ще 24,31 млн грн боргу із зарплати.

Прокуратура з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері в Київській області внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за фактами невиплати заробітної плати працівникам авіакомпанії та грубого порушення законодавства про працю за зверненнями голів рад профспілок бортпровідників та забезпечення польотів ПАТ «Авіакомпанія «АероСвіт», голови виконкому профспілки «Ліга лінійних пілотів» цієї ж авіакомпанії.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня 2012 Господарський суд Київської області відкрив провадження у справі про банкрутство компанії «АероСвіт» за заявою самого авіаперевізника. Розмір боргу авіакомпанії перед кредиторами на 27 грудня 2012 становив 4,27 млрд грн.

«АероСвіт» роз`яснив, що звернення авіакомпанії до Господарського суду Київської області із заявою про порушення справи про банкрутство направлено на запуск процедури санації, відновлення платоспроможності та забезпечення виконання зобов`язань перед кредиторами в повному обсязі.

Компанія "АероСвіт - Українські авіалінії" створена в 1994 році. Базується в київському аеропорту «Бориспіль». Обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 33 країни. Оперує флотом у складі 8 далекомагістральних Boeing 767 і 18 середньомагістральних Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195. У 2012 році компанія почала оновлення середньомагістрального авіапарку літаками нової генерації Boeing 737-800, а з 2013 року - Boeing 737-900ER.