Суд ЄС дозволив телеканалам безкоштовно використовувати уривки репортажів конкурентів

Суд Євросоюзу дозволив телеканалам безкоштовно використовувати в новинних блоках уривки з ексклюзивних репортажів конкурентів, випливає з тексту рішення, розміщеного 22 січня на сайті суду.

Приводом для винесення рішення стала скарга, подана до австрійського суду місцевою філією супутникового телеканалу Sky - Sky Oesterreich. Йому зокрема належать ексклюзивні права на трансляцію в Австрії футбольних матчів Ліги Європи. За ці права канал щорічно платить кілька мільйонів доларів, передає РИА "Новости".

Однак місцевий медіарегулятор зобов'язав Sky Oesterreich дозволити громадському австрійському каналу ORF використовувати фрагменти матчів у своїх випусках новин, причому на безоплатній основі. Sky Oesterreich оскаржив це рішення в апеляційній інстанції. На думку телеканалу, конкуренти повинні виплачувати гонорар за використання його матеріалів, так як в противному випадку буде порушене гарантоване законами Євросоюзу право на власність і ведення бізнесу.

Зі свого боку австрійське відомство звернулося за роз'ясненнями до суду ЄС. Той, розглянувши справу, ухвалив, що рішення регулятора не суперечить європейському законодавству, згідно з яким ЗМІ дійсно мають право використовувати в новинах уривки з матеріалів конкурентів, якщо йдеться про суспільно важливі події. Це, зокрема, поширюється і на ексклюзивні трансляції і репортажі. При цьому канали можуть самі обирати для новинних сюжетів будь-які уривки, що їм сподобалися.