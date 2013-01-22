У середу на всій території України очікуються опади

Завтра на всій території України очікуються опади.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у західних, північних та Вінницькій областях часом сніг, температура вночі 6-11° морозу, на Чернігівщині та Сумщині до 14°, вдень 3-8° морозу.

На Закарпатті, Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині та Харківщині дощ та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла.

На решті території невеликий дощ (лише вночі на півдні без істотних опадів), вночі та вранці місцями туман, температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°, у Криму вночі 5-10° тепла, вдень 9-14°.

На дорогах країни, крім південної частини, ожеледиця. Вітер північно-східний (у південній частині південно-західний), 5-10 м/с, у Криму та Приазов'ї окремі пориви 15-20 м/с.

У Києві та області у середу часом сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 6-11°, вдень 3-8° морозу. У Києві температура вночі 8-10°, вдень 5-7° морозу.