Польща хоче посилити охорону кордону з Україною

Варшава. Влада Польщі має намір посилити охорону свого східного кордону, найбільша ділянка якого припадає на Україну, через зростання обсягів контрабанди та кількості нелегальних мігрантів.

Про це пише сьогодні польська газета Rzeczpospolita, зауважуючи, що до кінця поточного року на східний кордон буде переведено на роботу 1,7 тис. співробітників прикордонної служби, які зараз працюють на півдні Польщі.

"За даними Міністерства внутрішніх справ, кордони з Чехією та Словаччиною вважаються безпечними, нелегальна міграція або контрабанда масово спостерігаються на сході", - пише видання.

Газета назвала найбільшою проблемою польських прикордонників контрабанду цигарок, які дедалі частіше переправляють до Польщі через так званий "зелений кордон" в тому числі, через прикордонну річку Буг.

За даними видання, в минулому році польські прикордонники конфіскували партії контрабандних цигарок на загальну суму близько 10 млн дол., що на 20% більше, ніж за попередній рік, а алкогольних напоїв на загальну суму близько 250 тис дол. (більш ніж удвічі).

"Ми відкриваємо на сході нові пункти пропуску, ввели малий прикордонний рух з Калінінградом, тому частину співробітників ми повинні перевести з півдня на схід. Найголовнішим завданням на сьогодні є ефективна охорона нашої зовнішньої межі", - заявив виданню глава польського МВС Яцек Ціхоцький, якому підпорядкована прикордонна служба.