Україна 24 січня в Стамбулі представить пріоритети свого головування в ОЧЕС

Україна представить пріоритети свого головування в Організації Чорноморського економічного співробітництва на координаційному засіданні Комітету старших посадових осіб ОЧЕС, яке відбудеться 24 січня у штаб-квартирі ОЧЕС у Стамбулі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в.о. директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

За його словами, зусилля України у період головування будуть спрямовані на зміцнення регіональної ролі організації, реалізацію проектів і програм регіонального значення, зокрема Чорноморської окружної автомагістралі та морських магістралей, підготовку багатосторонньої угоди про інтермодальні перевезення і реалізацію проекту щодо прямого вантажного поромно-залізничного сполучення.

Крім того, Україна продовжить просування розвитку багатостороннього економічного співробітництва.

Також Україна надаватиме належної уваги сферам торгівлі та транспорту, енергетики, науки і технологій, туризму, захисту навколишнього середовища та боротьби з організованою злочинністю.

Україна приділятиме увагу вирішенню екологічних проблем, виявленню регіональних цілей і завдань сталого розвитку, а також необхідності вирішення проблем прибережних районів, селищ і міст.

Україна офіційно головує в ОЧЕС з 1 січня по 30 червня 2013 року.