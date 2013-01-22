«Візз Ейр Україна» подала заявки на 18 напрямків

Авіакомпанія «Візз Ейр Україна» подала заявки до Державіаслужби на виконання рейсів у 18 напрямках, більшість із яких раніше виконувала авіакомпанія «АероСвіт».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив генеральний директор «Візз Ейр Україна» Акош Буш.

«Ми подали заявки на 18 напрямків, більшість яких припинила авіакомпанія «АероСвіт», на яких перельоти не виконуються або виконуються в недостатньому обсязі», - сказав він.

За словами А.Буша, зокрема, «Візз Ейр Україна» подала заявки на здійснення рейсів до/з Тель-Авіва, Дубай, Стамбула, Вільнюса, Праги, Варшави, Ларнаки, Неаполя, Салонік, Москви і Санкт-Петербурга, а також Мінська, Баку, Єревана і Батумі.

За словами А.Буша, в разі отримання дозволів на ці напрямки «Візз Ейр Україна» розглядатиме питання подальшого збільшення інвестицій.

«Подальше зростання компанії можливе після задоволення поданих заявок. Ми плануємо, що дозволи можна буде отримати протягом найближчих тижнів», - сказав він.

Генеральний директор також зазначив, що компанія не змінюватиме цінову політику в 2013 році у зв'язку зі збільшенням парку літаків.

Як повідомляв УНІАН, «Візз Ейр Україна» планує в 2013 році збільшити свій парк повітряних суден у два рази – до 4 літаків Airbus А320.

«Візз Ейр Україна» – перша бюджетна (лоукост) авіакомпанія, ліцензована Міністерством транспорту та зв'язку України. Входить до групи компаній Wizz Air. На сьогоднішній день флот «Візз Ейр Україна» складається з двох літаків Airbus A320. Поставка третього літака Airbus A320 очікується на початку 2013 року.

Wizz Air є найбільшим лоукост-авіаперевізником у Центральній та Східній Європі. На даний момент авіакомпанія експлуатує 39 літаків Airbus A320, які здійснюють пасажирські авіаперевезення з 16 баз за понад 250 маршрутами й 83 напрямками в 29 країнах.

Із 27 березня 2011 року авіакомпанія «Візз Ейр Україна» змінила аеропорт базування в Києві й почала здійснення рейсів із аеропорту «Київ» (Жуляни) замість міжнародного аеропорту «Бориспіль».

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«Візз Ейр Україна» може прийняти на роботу колишніх співробітників «АероСвіту»

Компанія «Візз Ейр Україна», перша бюджетна (лоукост) авіакомпанія, ліцензована Міністерством транспорту і зв'язку України, може прийняти на роботу колишніх співробітників авіакомпанії «АероСвіт».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив генеральний директор «Візз Ейр Україна» Акош Буш.

«Ми можемо узяти на роботу колишніх співробітників авіакомпанії «АероСвіт». У нас і зараз працюють колишні співробітники «АероСвіту», в основному, це льотний склад і члени екіпажу», - сказав він.

За словами А.Буша, при цьому співробітникам «АероСвіту» треба буде пройти перепідготовку.

«Ми маємо свою специфіку - це польоти економ-класу. Тому співробітникам «АероСвіту» доведеться пройти перенавчання», - сказав він.

А.Буш також повідомив, що, у середньому, роботу одного повітряного судна авіакомпанії забезпечують 40 осіб.

За його словами, «Візз Ейр Україна» здійснювала перевезення пасажирів скасованих рейсів авіакомпанії «АероСвіт» за власною ініціативою, і поки що не проводила розрахунків втрат, яких зазнала через це.

«Ми поки що не проводили розрахунків щодо компенсації витрат на перевезення пасажирів «АероСвіту». Якщо держоргани запропонують нам таку компенсацію, ми не відмовимося», - сказав він.

Нагадаємо, з 5 січня авіакомпанія «АероСвіт» скасувала низку рейсів через припинення обслуговування в деяких аеропортах, зокрема, у Варшаві, Стокгольмі, Копенгагені, Тель-Авіві, що привело до обмеження можливостей "АероСвіту" забезпечити своєчасне виконання рейсів в інших напрямах.

Рішення аеропортів і хендлінгових компаній про припинення обслуговування, за заявою «АероСвіту», було спровоковано інформацією у ряді інтернет-видань про нібито визнання "АероСвіту" банкрутом.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня 2012 року Господарський суд Київської області відкрив провадження у справі про банкрутство компанії «АероСвіт» за заявою самого авіаперевізника. Розмір боргу авіакомпанії перед кредиторами на 27 грудня 2012 року становив 4,27 млрд грн.

«АероСвіт» роз'яснив, що звернення авіакомпанії до Господарського суду Київської області із заявою про порушення справи про банкрутство спрямоване на запуск процедури санації, відновлення платоспроможності і забезпечення виконання зобов'язань перед кредиторами в повному обсязі.