АМКУ зобов'язав МОЗ відновити конкуренцію у навчанні медиків для медогляду водіїв

Антимонопольний комітет України за результатами проведеного дослідження зобов'язав Міністерство охорони здоров'я України відновити конкуренцію на ринку послуг з навчання медичних працівників, які отримують право на перед- і післярейсовий огляд водіїв транспортних засобів. Про це УНІАН повідомили у прес-службі АМКУ.

Згідно з повідомленням, таке навчання медики проходять раз на три роки. Водночас до січня 2010 року існував певний порядок, що дозволяє проводити навчання при наркологічних установах. Спільним наказом МОЗ та Міністерства внутрішніх справ цей порядок був скасований, а всі функції з організації та контролю процесу навчання були передані Українському центру безпеки дорожнього руху та інформаційних технологій МОЗ.

«Комітет визнав такі дії порушенням конкуренційного законодавства та зобов'язав МОЗ припинити неправомірні дії», - сказано в повідомленні АМКУ.

Як повідомляв УНІАН, Антимонопольний комітет України має намір у 2013 році зосередитися на дослідженні соціально значущих ринків, а саме: реалізації лікарських препаратів; підключення об'єктів міського будівництва до інженерних мереж електро-, газо-, тепло- і водопостачання та водовідведення; вивезення, переробки та захоронення побутових відходів; надання супутніх та ритуальних послуг. Крім того, АМКУ планує провести більше тисячі перевірок суб'єктів господарювання та органів влади на предмет дотримання конкурентного законодавства.