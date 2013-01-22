Придніпровська залізниця за 2012 рік відправила і прийняла на станції Дніпропетровськ-Головний 17,5 тис. потягів

Придніпровська залізниця за 2012 рік відправила і прийняла на станції Дніпропетровськ-Головний 17,531 тис. потягів.

Про це повідомляє прес-служба Придніпровської залізниці.

Довідка УНІАН. Залізничний вокзал Дніпропетровськ-Головний - один з найбільших вокзалів Придніпровської залізниці. Вокзал визнаний найкращим у галузевому змаганні за підсумками роботи 2011 року.

Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн ​​тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.