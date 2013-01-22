Південна залізниця з 1 лютого підвищить на 15% вартість проїзду у приміському сполученні

Південна залізниця з 1 лютого підвищить у середньому на 15% вартість проїзду приміським пасажирським сполученням.

Як повідомляє Південна залізниця, вартість проїзду узгоджено в установленому порядку з обласними держадміністраціями Харківської, Полтавської і Сумської областей.

Південна залізниця уточнює, що ціна квитка для дітей і студентів залишається такою самою.

Як повідомляв УНІАН, за оцінкою «Укрзалізниці», для утримання існуючих тарифів на пасажирські залізничні приміські перевезення необхідно передбачити в державному і місцевих бюджетах близько 3,5 млрд грн для компенсації витрат залізниць.

Основними причинами збитковості приміських пасажирських перевезень є недоотримання суми компенсації за перевезення пасажирів, зокрема пільгових категорій громадян, через невиконання з боку місцевих органів влади статті 9 Закону про залізничний транспорт, а також низькі тарифи на перевезення пасажирів приміським сполученням.

Довідка УНІАН. На залізницях України в повному обсязі надається пільговий проїзд 26 категоріям громадян, які мають таке право згідно з чинним законодавством: ветеранам війни і праці, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, пенсіонерам за віком, студентам вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації і учням професійно-технічних закладів, дітям віком від 6 до 14 років та іншим.

Пільгові категорії громадян складають більш як 70% всіх перевезених пасажирів приміським сполученням. Збитки залізничного транспорту загального користування від використання пільгових тарифів повинні відшкодовуватися залізницям за рахунок державного або місцевих бюджетів залежно від того, яким органом ухвалено рішення про запровадження пільг.