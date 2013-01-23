Річний дохід Google досяг рекордних 50 мільярдів доларів

Річний дохід корпорації Google, власника найбільшого інтернет-пошукача, вперше з моменту створення компанії досяг позначки у 50 мільярдів доларів. Як передає Lenta.ru із посиланням на Agence France-Presse, згідно з квартальним звітом інтернет-гіганта, річний дохід компанії становив 50,2 мільярда доларів - на 32% більше, ніж у 2011 році.

Виручка Google за останній фінансовий квартал, що завершився 31 грудня, становила 2,89 мільярда доларів, що на 6,7 відсотка перевищує аналогічний показник попереднього року. При цьому річний прибуток компанії зріс порівняно з 2011 роком на 10 відсотків до 10,7 мільярда доларів.

Після публікації звіту акції Google піднялися на більш ніж 3,5 відсотка до 730,03 долара.

Зростання фінансових показників компанії відбулося на тлі підйому у США на ринку мобільної та інтернет-реклами, де Google домінує, отримуючи 41 відсоток від прибутку. У зв'язку з цим дані звіту перевершили прогнози експертів, пише Bloomberg.

У травні 2012 року Google зробив найдорожчу в історії корпорації купівлю, придбавши за 12,5 мільярда доларів компанію Motorola Mobility.