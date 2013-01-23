У Кременчуці через обмерзання дротів зупинилося більшість тролейбусів

У Кременчуці з 6 ранку через обмерзання проводів стоять тролейбуси.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі міськвиконкому. За їх даними, 20 тролейбусів виїхали на лінії і зупинилися і не можуть перевезти пасажирів на Молодіжний (район промислового вузла, де розташовані «Укртатнафта, Кременчуцький завод техвуглецю й інші гіганти промисловості міста) і назад.

За даними начальника відділу транспорту міськвиконкому Кременчука Володимира Кургаєва, машини зупинилися із-за обмерзання проводів.

«Вночі після дощу “вдарив" невеликий мороз, і тролейбусні лінії замерзли. Це, здебільшого, на Молодіжному. Я з 6 ранку був там, і разом з начальником тролейбусного управління ми вирішили, що лінії необхідно чистити. Цим займаються спецбригади. Вони від Пивзаводу до НПЗ чистять лід з контактної мережі. Але зараз мрячить і температура близько 1 градуса морозу. Мережа знову моментально замерзає», - сказав В.Кургаєв.

Він також пояснив, що ще 11 тролейбусів перевозять пасажирів у бік КрАЗу і Колісного заводу.

У зв'язку з вимушеною зупинкою частини тролейбусів багато жителів Кременчука не встигли вчасно дістатися на роботу.