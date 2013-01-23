«Київстар» заявляє про зниження цін на найпопулярніші послуги

Протягом 1-12 лютого мобільний оператор «Київстар» знизить ціни на низку популярних основних послуг мобільного зв'язку для клієнтів переважної більшості тарифних планів. Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Зокрема, у більшості передплачених тарифних планів зв'язку вартість SMS і MMS знизиться на 50%, і буде введено можливість безкоштовного переходу на більш прогресивні пакетні тарифи.

Таке здешевлення відчують на собі понад 20 мільйонів клієнтів «Київстар» і Djuice, які користуються як архівними тарифними планами, так і новими пакетними тарифами компанії. Зниження цін на вказані послуги відбуватиметься щодня, починаючи з другого відправленого SMS і MMS. Водночас кількість SMS і MMS за зниженою ціною не обмежується.

У низці масових пакетних тарифів буде додано обсяг послуг, які не тарифікуються.

Як відзначив директор з маркетингу «Київстару» Тарас Пархоменко, компанія ініціює нову хвилю зниження цін на найпопулярніші основні послуги майже в усіх тарифних планах. Ці заходи, за його словами, «здійснено не лише для збільшення доступності наших послуг для українців, а й і зважаючи на виконання вимог Антимонопольного комітету України щодо оптимізації тарифів і встановлення цін, орієнтованих на максимальне задоволення потреб споживачів». Крім того, компанія створює умови для переходу клієнтів архівних тарифів на нові, максимально вигідні для них пакетні пропозиції.

Довідка УНІАН. До складу бізнес-одиниці «Україна» VimpelCom Ltd входять два українських телекомунікаційних оператори – АТ «Київстар» і «Beeline-Україна» (АТ «Українські радіосистеми» і ТОВ «Голден Телеком»).

Кількість мобільних абонентів компанії становить понад 25,2 млн, абонентів широкосмугового доступу до Інтернету – більше 500 тис. тис. Загальний дохід «Київстар» у 2011 році становив майже 13,1 млрд грн.

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