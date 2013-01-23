«АероСвіт» просить Генпрокуратуру та НБУ допомогти розблокувати рахунки у «ВТБ Банку»

Авіакомпанія «АероСвіт» звернулася до Генеральної прокуратури України і Національного банку України з проханням сприяти в розблокуванні рахунків компанії в «ВТБ Банку».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі авіакомпанії.

Дії посадовців «ВТБ Банку», стверджують в «АероСвіті», позбавляють авіакомпанію можливості здійснювати платежі, на які не розповсюджується мораторій. «Зокрема, «АероСвіт» з незалежних від нього причин, не може своєчасно виплатити зарплату своїм працівникам, що є грубим порушенням трудового законодавства. Протиправні дії посадовців "ВТБ Банку" завдали шкоди законним інтересам авіакомпанії, її працівникам і пасажирам. У зв'язку з цим авіакомпанія «АероСвіт» звернулася до Генеральної прокуратури України і Національного банку зі скаргами, в яких просить зобов'язати банк виконувати чинне законодавство України і договір про банківське обслуговування», - говориться в повідомленні авіакомпанії.

У повідомленні, зокрема, йдеться, що в результаті прийнятого Господарським судом Київської області рішення про відкриття провадження у справі про банкрутство авіакомпанії «АероСвіт» введено мораторій на виплату боргів авіакомпанії. З метою вирішення фінансових проблем і відновлення платоспроможності авіакомпаняї розробила програму реструктуризації бізнесу і вживає низку оперативних заходів щодо оптимізації витрат.

«Процес виходу з ситуації, що склалася, буде нелегким і тривалим. Проте відновленню операційної ефективності та платоспроможності, виконанню зобов'язань компанії перед пасажирами заважають недобросовісні, протизаконні дії окремих контрагентів. Зокрема, «ВТБ Банк» свідомо заважає діяльності авіакомпанії, заблокувавши без будь-яких законних підстав кошти «АероСвіту» на його поточному банківському рахунку», - говориться в повідомленні авіакомпанії.

Згідно з даними «АероСвіту», договір про банківське обслуговування між компанією і «ВТБ Банком» передбачає зобов'язання банку забезпечувати своєчасне зарахування і списання коштів авіаперевізника. Проте, 9 січня 2013 року "ВТБ Банк" заблокував систему "Клієнт – Банк" авіакомпанії, позбавивши її права розпоряджатися коштами, а саме – виплачувати зарплату працівникам. На письмовий запит із проханням пояснити причини виключення авіакомпанії з системи «Клієнт-Банк» ніякої відповіді так і не надійшло.

15 січня 2013 року, сказано в повідомленні «АероСвіту», "ВТБ Банк" безпідставно, порушуючи діючу угоду, відмовився прийняти до виконання платіжні доручення авіакомпанії та зафіксувати дату одержання розрахункових документів до виконання, тим самим порушивши відразу кілька норм закону, відповідно до яких банківська установа зобов'язана безумовно виконати доручення клієнта, позначене в розрахунковому документі.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня 2013 року згідно з постановою Управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Київській області були арештовані кошти авіакомпанії "АероСвіт" на всіх рахунках в українських банках. Цим рішенням повністю заблоковано платежі, включаючи виплату заробітної плати персоналу авіакомпанії та повернення коштів пасажирам за невикористані квитки, створено загрозу поточній діяльності "АероСвіту", зокрема здійсненню розрахунків за обслуговування рейсів.

Нагадаємо також, що Господарський суд Київської області 29 грудня 2012 року ухвалив рішення почати провадження у справі про банкрутство приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія "АероСвіт" і ввів мораторій на задоволення вимог кредиторів. У прес-службі авіакомпанії "АероСвіт" наголосили, що ухвалу суду було винесено на підставі звернення самого "АероСвіту" з метою подальшого затвердження процедури санації, спрямованої на відновлення операційної ефективності компанії, її платоспроможності та забезпечення виконання зобов'язань перед всіма кредиторами в повному обсягу. Водночас копію постанови Господарський суд Київської області ще на початку місяця направив до Головного управління юстиції в Київській області Міністерства юстиції України. У зв'язку з цим "АероСвіт" зажадав негайного відкликання свідомого, протизаконного рішення виконавчої служби, яке перешкоджає здійсненню компанією своїх поточних зобов'язань перед пасажирами, контрагентами і трудовим колективом. "АероСвіт" вже звернувся до правоохоронних органів і до Національного банку України з проханням сприяти невідкладному скасуванню протиправного арешту коштів.

Показово також те, що вчора, 22 січня, Київський апеляційний господарський суд прийняв до провадження апеляційну скаргу Бориспільської об'єднаної державної податкової інспекції Київської області Державної податкової служби з вимогою скасувати рішення про порушення справи про банкрутство приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «АероСвіт». Міністерство доходів і зборів України роз'яснило причини, з яких Бориспільська об'єднана податкова інспекція звернулася до Київського апеляційного господарського суду. У роз'ясненні, зокрема, зазначалося, що через початок процедури банкрутства не була завершена планова комплексна перевірка компанії, яка на той момент здійснювалася податковою службою. Для забезпечення перевірки платника і з метою недопущення можливих втрат державного і місцевого бюджетів Бориспільська ОМПІ звернулася до Київського господарського суду зі скаргою, в якій просила скасувати рішення і припинити провадження у справі.