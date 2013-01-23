Залізниці спрямують на виконання соцгарантій 2,9 млрд грн

Залізниці у 2013 році спрямують на виконання закладених у Галузевій угоді соціальних гарантій 2,9 млрд грн - на 8% більше, ніж у 2012 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр інфраструктури Володимир Козак.

Він відзначив, що у 2012 році залізниці в повному обсязі виконали соціальні зобов'язання, спрямувавши на це близько 2,6 млрд грн. Ці кошти були спрямовані, зокрема, на фінансування утримання об'єктів соцкультпобуту, медичних установ, на матеріальну допомогу, позики, кредити на житло.

В.Козак відзначив, що фінансування соціальних зобов'язань залізниць здійснюється за рахунок власних коштів і перевезень.

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") планує у 2013 році створити спеціальне управління з розв’язання соціальних питань залізничників.

Довідка УНІАН. Профспілка залізничників і транспортних будівельників України об'єднує близько 400 тис. залізничників.

Ця профспілка відповідає критеріям, закладеним у законі «Про соціальний діалог в Україні», і має право брати участь у колективних переговорах з укладання Генеральної і галузевих угод, а також делегувати представників в органи соціального діалогу і фонди соціального страхування.