Козак: збитки залізниць за 5 років становили близько 30 млрд грн

Збитки залізниць України від пасажирських перевезень за останні 5 років становили близько 30 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр інфраструктури Володимир Козак.

«За останні роки російські залізниці не мають збитків з пасажирських перевезень, а українські залізниці за останні 5 років одержали збитків від пасажирських перевезень близько 30 млрд грн. Водночас у Росії пасажирські перевезення у 5-6 разів дорожчі», - сказав В.Козак.

Він відзначив, що під час реформування залізничного транспорту в Україні необхідно «зберегти соціальний захист і вирішити багато питань».

«Прийняття постанови про створення акціонерного товариства «Укрзалізниця» - це рішення, яке має ухвалюватися на всіх вищих рівнях керівниками держави, щоб були забезпечені і права пасажирів, і забезпечені вантажні перевезення», - сказав В.Козак.

Він відзначив, що «у процесі реформування в Росії була сформована неправильна політика створення операторських компаній».

«Важливе питання — це тарифи, які при створенні компанії змінюються, тому потрібно все зважити», - сказав він.

Довідка УНІАН. Збитки залізниць України від приміських пасажирських перевезень у 2011 році, за оперативними даними, становили 3,1 млрд грн, що на 10,9% більше порівняно з 2010 роком.

Всього протягом 2011 року залізницями України у приміському сполученні перевезено 363, 7 млн пасажирів, зокрема 54,4 млн пасажирів пільгових категорій.

Збитки від перевезення пільгових категорій пасажирів у 2011 році зросли на 13,6% порівняно з 2010 роком - до 303,6 млн грн.

Водночас сума компенсації, одержаної за перевезення пільгових категорій пасажирів, у 2011 році зросла на 22% порівняно з 2010 роком — до 142,8 млн грн.