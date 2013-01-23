За крадіжки у 2012 році затримали понад 100 залізничників

Воєнізована охорона (ВОХР) залізниць України у 2012 році затримала за крадіжку понад 100 залізничників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив міністр інфраструктури Володимир Козак.

За його словами, у 2012 році ВОХР зафіксувала понад 50 випадків контрабанди, крім того, були зафіксовані випадки провезення безбілетних пасажирів, а також інші порушення.

В.Козак відзначив, що затриманих залізничників-порушників було звільнено з роботи.

«Такі люди звільняються, їм не місце в колективі залізничників. При цьому люди, які чимось незадоволені, об'єднуються і починають виступати із заявами", - сказав він.

В.Козак відзначив, що Профспілка залізничників і транспортних будівельників України, з якою залізниці укладають Галузеву угоду, об'єднують 99% українських залізничників і є єдиною профспілкою, яка уповноважена виступати від імені працівників галузі.

Як повідомляв УНІАН, воєнізована охорона (ВОХР) залізниць України за 11 місяців 2012 року розкрила і попередила на залізницях 1249 випадків крадіжок на суму 1,98 млн грн.