Мінінфраструктури готується до продажу залізничних квитків за паспортами

Міністерство інфраструктури має намір найближчим часом завершити процедуру впровадження продажу залізничних квитків за паспортами, перервану через формування нового Кабінету Міністрів.

Про це на брифінгу в середу повідомив міністр інфраструктури Володимир Козак.

«Процес (запровадження продажу квитків за паспортами - УНІАН) було практично завершено, проте у зв'язку з новим Кабінетом Міністрів узгодження всіх міністерств і відомств пішло по-новому», - сказав він.

До того ж В.Козак відзначив: «Міністерство інфраструктури і надалі перебуває на цій позиції і буде найближчим часом це запроваджувати в життя».

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») планувала повернутися до практики продажу іменних залізничних квитків з метою попередження спекуляцій з початку 2013 року. До того ж планувалося, що купити квиток на потяг можна буде за наявності документа, який засвідчує особу, – паспорта (внутрішнього або закордонного), водійського посвідчення, військового або студентського квитка.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» скасувала продаж квитків за паспортами або іншими документами, які засвідчують особу, у листопаді 2007 року.