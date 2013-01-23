Наглядова рада «Укррічфлоту» призначила нового в.о. гендиректора компанії

Наглядова рада Акціонерної судноплавної компанії (АСК) «Укррічфлот» призначила в.о. генерального директора компанії Дмитра Москаленка замість Валентина Гриценка, який займав цю посаду з 30 грудня 2012 року.

Як повідомили УНІАН в компанії, Д.Москаленко раніше обіймав посаду начальника департаменту комерційної діяльності "Укррічфлоту".

Як повідомляв УНІАН, раніше посаду генерального директора «Укррічфлоту» займав Андрій Чайка, який був звільнений за власним бажанням.

Довідка УНІАН. АСК «Укррічфлот» займається наданням послуг з транспортування вантажів морськими та річковими шляхами, їх переробки та зберігання, а також суднобудуванням, ремонтом суден.

АСК «Укррічфлот» володіє портами і флотом, в якому налічується близько 400 суден.

«Укррічфлот» виконує рейси в басейнах річок Дунай, Дніпро, Південний Буг, у Чорному і Середземному морях, у північних морях Європи, а також на західному узбережжі Атлантичного океану.

До компанії входять Дніпропетровський, Запорізький, Миколаївський, Херсонський, Чернігівський річкові порти, Запорізький, Херсонський суднобудівно-судноремонтні заводи.