ДЗ у 2012 році перерахувала до бюджетів усіх рівнів майже 3 млрд грн

Донецька залізниця (ДЗ) у 2012 році перерахувала до державного і місцевих бюджетів, а також до цільових фондів 2,95 млрд грн.

Як йдеться в повідомленні Донецької залізниці, зокрема, залізниця заплатила 1,009 млрд грн ПДВ, 253,8 млн грн податку на прибуток та 1,16 млрд грн єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Як повідомляв УНІАН, Донецька залізниця в 2012 році скоротила вантаження на 7,1% у порівнянні з 2011 роком - до 142,6 млн тонн вантажів і недоотримала через спад промислового виробництва та відсутність ринку збуту в гірничо-металургійному комплексі дохідних надходжень у розмірі 518 млн грн.

У 2011 році Донецька залізниця збільшила навантаження на 7,5% у порівнянні з 2010 роком - до 153 млн тонн вантажів.

Нагадаємо, ДЗ відібрала банк Morgan Stanley & Co. International plc для організації випуску єврооблігацій на 225 млн дол.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниця». Донецька магістраль пролягає по території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).

На частку ДЗ припадає близько 38% від загальних обсягів вантажоперевезень залізниць України.