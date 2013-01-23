Суд переніс засідання у справі про банкрутство «АероСвіту» на 15 лютого

Господарський суд Київської області переніс засідання у справі про банкрутство найбільшої української авіакомпанії "АероСвіт" на 15 лютого 2013 року.

Як повідомили УНІАН в авіакомпанії, таке рішення ухвалили на засіданні суду в середу, 23 січня.

Крім того, суд дав три тижні на проведення інвентаризації майна «АероСвіту».

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня 2012 року Господарський суд Київської області відкрив провадження у справі про банкрутство компанії «АероСвіт» за заявою самого авіаперевізника. Розмір боргу авіакомпанії перед кредиторами на 27 грудня 2012 року становив 4,27 млрд грн.

«АероСвіт» роз'яснив, що звернення авіакомпанії до Господарського суду Київської області із заявою про порушення справи про банкрутство спрямоване на запуск процедури санації, відновлення платоспроможності і забезпечення виконання зобов'язань перед кредиторами у повному обсязі.

Компанія «АероСвіт – Українські авіалінії» створена у 1994 році. Базується в київському аеропорту «Бориспіль». Обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 33 країн. Оперує флотом у складі 8 далекомагістральних Boeing 767 і 18 середньомагістральних Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195. У 2012 році компанія розпочала оновлення середньомагістрального авіапарку літаками нової генерації Boeing 737-800, а з 2013 року планувала придбання Boeing 737-900ER.