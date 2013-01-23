Мінінфраструктури затвердило програму розвитку Іллічівського порту

Міністерство інфраструктури України затвердило програму розвитку держпідприємства «Іллічівський морський торговельний порт», що передбачає збільшення потужності в 2,5 рази - з 30 млн тонн до 76 млн тонн на рік.

Як повідомляє прес-служба міністерства, відповідний наказ № 26 був підписаний 17 січня.

Проекти, передбачені програмою, реалізовуватимуться спільними зусиллями порту, компаній-інвесторів та міської адміністрації Іллічівська.

Програма розвитку Іллічівського порту, зокрема передбачає реконструкцію підхідного каналу зі збільшенням глибин до 17 м, будівництво рейдового причалу № 2 з днопоглибленням операційної акваторії, маневрової зони і водного підходу до 17 м. Реалізація цього проекту дозволить Іллічівському порту забезпечити обробку біля причалів великовантажних суден класу Сapesize вантажопідйомністю понад 100 тис. тонн і суден-контейнеровозів класу Post Panamax Plus ємністю 8000 TEU нарівні з такими глибоководними портами Чорного моря, як Південний, Констанца і Стамбул.

Також програма передбачає розширення залізничної і автомобільної інфраструктури порту з перспективою будівництва нових і реконструкції існуючих доріг всередині порту та доріг поза підприємством.

Крім того, порт планує будівництво нових і реконструкцію існуючих трансформаторних станцій, заміну причальних електросистем, систем водопостачання, будівництво нової підстанції «Порт».

Також програма передбачає розвиток об'єктів, які можуть передаватися концесіонерам, зокрема, будівництво комплексів з переробки зернових культур, рослинної олії, шроту, контейнерних вантажів, розвиток мультимодальних комплексів і збільшення потужностей з перевалки скрапленого газу.

У повідомленні прес-служби не зазначено, на який термін розрахована реалізація програми і які плануються інвестиції.

Як повідомляв УНІАН, Іллічівський морський торговельний порт, який входить до п'ятірки найбільших портів України, в 2012 році збільшив перевалку вантажів на 7,3% у порівнянні з 2011 роком - до 14514000 тонн.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «Іллічівський морський торговельний порт» (ІМТП) - універсальний міжнародний порт, один з найбільших у Чорному морі. На підприємстві діють спеціалізовані термінали і комплекси, які дозволяють перевантажувати наливні, навалочні та генеральні вантажі. 29 причалів порту здатні приймати судна вантажопідйомністю до 100 тис. тонн.

Річна проектна потужність ІМТП - понад 30 млн тонн, пропускна спроможність перевалки контейнерів - 1,15 млн TEU.

З 2007 року порт здатний забезпечувати одночасний прийом 3 океанських контейнеровозів місткістю понад 5 тис. TEU, завдовжки до 300 м.