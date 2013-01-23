ОЗ у 2012 році перевезла 46,2 млн пасажирів

Одеська залізниця (ОЗ) в 2012 році перевезла 46,272 млн пасажирів, зокрема 4,7 млн пасажирів пільгових категорій.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури, в далекому сполученні ОЗ перевезла 19,2 млн пасажирів, у приміському - близько 27 млн ​​пасажирів.

Як повідомляв УНІАН, збиток Одеської залізниці (ОЗ) від приміських пасажирських перевезень за 10 місяців 2012 року становитиме 232 млн грн - на 34% більше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Одеська залізниця проходить через територію Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Черкаської, Дніпропетровської та Вінницької областей. На Одеську залізницю припадає близько 20% вантажообігу і понад 16% пасажирообігу залізниць України.

Станом на кінець І півріччя 2012 року експлуатаційна довжина залізничних колій ОЗ становила майже 4 тис. км, кількість пасажирських і вантажних вагонів становило 0,9 тис. і 20,9 тис. відповідно.

За підсумками 2011 року чистий прибуток ОЗ становив 106,2 млн грн.