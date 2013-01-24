Росія погрожує Казахстану розривом співпраці за космічними проектами

Росія погрожує Казахстану припиненням співпраці за всіма спільними проектами в галузі космосу у відповідь на затверджений Астаною в односторонньому порядку план запусків з Байконуру на 2013 рік, який завдасть Роскосмосу збитків у 500 млн дол., передає Газета.RU з посиланням на «Известия».

«У ситуації, що склалася, Росія буде змушена переглянути свою позицію щодо доцільності продовження двосторонньої співпраці щодо спільних проектів, зокрема за програмою «Дніпро», спільному проекту «Байтерек» з урахуванням планів щодо його перекладу на ракету-носій «Зеніт» і решті» , - йдеться в тексті ноти МЗС Росії, спрямованої до Астани.

28 грудня минулого року урядом Казахстану був затверджений план запусків з Байконуру на 2013 рік, що обурив російську сторону.

Насамперед кількість узгоджених Казахстаном стартів ракети-носія «Протон» було знижено до 12, тоді як на 2012 рік були узгоджені 14 запусків. Крім того, в тексті постанови казахстанського уряду йдеться про те, що «старти космічних апаратів, що передбачають використання нового району падіння відокремлюваних частин ракет-носіїв типу «Союз», можуть здійснюватися тільки після підписання та набуття чинності відповідного міжнародного договору».

У Роскосмосі розповіли, що направляли до МЗС Росії свої міркування щодо змісту цієї ноти.

«Обмеження в 2013 році числа запусків космічних апаратів ракетами «Протон-М» не дозволить виконати контрактні зобов'язання з п'яти комерційних програм, що, зі свого боку, призведе до розірвання міжнародних контрактів і необхідність повернення замовникам до 500 млн дол.», - пояснили в Роскосмосі.