Дії «ВТБ Банку» щодо операцій з рахунками «АероСвіту» законні – заява банку

Дії «ВТБ Банку» щодо проведення операцій з рахунками авіакомпанії «АероСвіт» повністю відповідають нормам законодавства України про банки та банківську діяльність, йдеться в заяві банку, переданій агентству УНІАН.

У банку зазначають, що у відсутності можливості здійснювати операції з рахунками винна сама компанія «АероСвіт».

«Неможливість здійснення платежів компанією «АероСвіт» є наслідком ненадання компанією «АероСвіт» оновлених документів, що підтверджують повноваження особи на розпорядження грошовими коштами, після закінчення в документах представників компанії «АероСвіт» терміну повноважень на право підпису платіжних документів. У зв'язку з цим банк на підставі нормативно-правових актів Національного банку України не приймав платіжні документи компанії, про що письмово повідомляв компанію «АероСвіт»», - йдеться в заяві банку.

У «ВТБ Банку» називають недостовірною поширену в ЗМІ інформацію про нібито блокування банком операцій з рахунками «АероСвіту».

«Звинувачення компанії щодо блокування банком коштів на її рахунках є необгрунтованими, оскільки кошти компанії на її рахунках арештовані органами Державної виконавчої служби», - зазначають у банку.

Крім того, «ВТБ Банк» повідомляє, що компанія «АероСвіт» порушила зобов'язання перед банком за кредитним договором. Тому банк «у межах наявних кредитних правовідносин здійснює дії з метою належного захисту своїх майнових інтересів та інтересів вкладників банку».

Також у заяві «ВТБ Банку» зазначається, що банк не обслуговує зарплатні рахунки співробітників «АероСвіту», а зарплатний проект компанії «АероСвіт» обслуговується в іншому банку. «Внаслідок цього обслуговування банком («ВТБ Банком» - УНІАН) рахунків компанії не впливає на виконання компанією зобов'язань перед співробітниками щодо виплати заробітної плати», - йдеться в заяві.

Отже, у «ВТБ Банку» вважають, що заяви компанії «АероСвіт» «не відповідають дійсності й носять маніпулятивний характер щодо громадськості, зокрема до працівників компанії».

«Подібними діями компанія намагається відволікти увагу від реальних проблем, що існують в управлінні компанією, які й призвели до її банкрутства», - зазначають у банку.

Як повідомляв УНІАН, авіакомпанія «АероСвіт» звернулася до Генеральної прокуратури України і Національного банку України з проханням сприяти в розблокуванні рахунків компанії в «ВТБ Банку».

В «АероСвіті», стверджують, що дії посадовців «ВТБ Банку», позбавляють авіакомпанію можливості здійснювати платежі, на які не поширюється мораторій. «Зокрема, «АероСвіт» із незалежних від нього причин, не може своєчасно виплатити зарплату своїм працівникам, що є грубим порушенням трудового законодавства.

22 січня 2013 згідно з постановою Управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Київській області були арештовані кошти авіакомпанії "АероСвіт" на всіх рахунках в українських банках. Цим рішенням повністю заблоковано платежі, включаючи виплату заробітної плати персоналу авіакомпанії та повернення коштів пасажирам за невикористані квитки, створено загрозу поточній діяльності "АероСвіту", зокрема здійсненню розрахунків за обслуговування рейсів.

Нагадаємо також, що Господарський суд Київської області 29 грудня 2012 ухвалив рішення почати провадження у справі про банкрутство приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія "АероСвіт" і ввів мораторій на задоволення вимог кредиторів. У прес-службі авіакомпанії "АероСвіт" наголосили, що ухвалу суду було винесено на підставі звернення самого "АероСвіту" з метою подальшого затвердження процедури санації, спрямованої на відновлення операційної ефективності компанії, її платоспроможності та забезпечення виконання зобов'язань перед всіма кредиторами в повному обсязі

До того ж копію постанови Господарський суд Київської області ще на початку місяця направив до Головного управління юстиції в Київській області Міністерства юстиції України. У зв'язку з цим "АероСвіт" зажадав негайного відкликання свідомого, протизаконного рішення виконавчої служби, яке перешкоджає здійсненню компанією своїх поточних зобов'язань перед пасажирами, контрагентами і трудовим колективом.

"АероСвіт" вже звернувся до правоохоронних органів і до Національного банку України з проханням сприяти невідкладному скасуванню протиправного арешту коштів.

Показово також те, що 22 січня, Київський апеляційний господарський суд прийняв до провадження апеляційну скаргу Бориспільської об'єднаної державної податкової інспекції Київської області Державної податкової служби з вимогою скасувати рішення про порушення справи про банкрутство приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «АероСвіт». Міністерство доходів і зборів України роз'яснило причини, з яких Бориспільська об'єднана податкова інспекція звернулася до Київського апеляційного господарського суду. У роз'ясненні, зокрема, зазначалося, що через початок процедури банкрутства не була завершена планова комплексна перевірка компанії, яка на той момент здійснювалася податковою службою. Для забезпечення перевірки платника і з метою недопущення можливих втрат державного і місцевого бюджетів Бориспільська ОМПІ звернулася до Київського господарського суду зі скаргою, в якій просила скасувати рішення і припинити провадження у справі.