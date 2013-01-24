Авіакомпанія "АероСвіт" заявляє про продовження блокування діяльності компанії в інтересах окремих кредиторів із метою доведення її до банкрутства й повної ліквідації.

Про це йдеться в повідомленні «АероСвіту», переданому УНІАН.

«Авіакомпанія "АероСвіт" стурбована продовженням дій із блокування її поточної роботи. Причому до цих заходів вдаються не лише деякі контрагенти, але й державні органи, покликані забезпечувати дотримання законодавства», - йдеться в повідомленні компанії.

«АероСвіт» заявляє, що «низка кредиторів в обхід законодавства вдаються до різних заходів впливу на компанію, перешкоджаючи її нормальному функціонуванню». Зокрема, ТОВ "Київ-Кетерінг" із 17 січня припинило поставки комплектів бортового харчування на рейси "АероСвіту", зокрема далекомагістральні, змушуючи авіакомпанію шукати інші можливості забезпечення пасажирів харчуванням і напоями під час тривалих польотів.

Також «АероСвіт» заявляє, що "ВТБ Банк" продовжує відхиляти платіжні доручення перевізника, незважаючи на звернення "АероСвіту" до правоохоронних органів і Національного банку України.

Крім того, повідомляє авіакомпанія, 23 січня низка банків, які обслуговують рахунки «АероСвіту», повторно отримали ухвалу виконавця Управління Державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Київській області про арешт коштів "АероСвіту" на виконання судової ухвали за позовом ТОВ "Транс-Аеро-Хендлінг".

«Встановлено, що цю ухвалу винесено виконавцем вже після дворазового отримання Головним управлінням юстиції в Київській області ухвали суду за зверненням авіакомпанії "АероСвіт", що передбачає введення мораторію на задоволення вимог кредиторів. До того ж двічі копії ухвали суду були прийняті відомством і офіційно зареєстровані», - заявляє «АероСвіт».

Авіакомпанія зазначає, що «це підтверджує свідомість дій державного виконавця, що грубо порушив цілу низку законодавчих актів, включаючи закони України "Про виконавче провадження" і "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"».

«Практично всупереч нормам законів, що захищають інтереси всіх кредиторів, виконавча служба здійснює дії в інтересах одного кредитора за рахунок інших. Отже, сьогодні можна констатувати парадоксальне поєднання публічних заяв і реальних дій. Керівники одних міністерств і відомств заявляють про неприпустимість банкрутства "АероСвіту", інших – не діють, хоча в їхні обов'язки входить забезпечення дотримання законності. А деякі держоргани, покликані виконувати рішення, передбачені законом, самі грубо їх порушують, підштовхуючи авіакомпанію до фактичного банкрутства й повної ліквідації», – йдеться в повідомленні компанії.

У зв'язку з цим "АероСвіт" «закликає відповідні державні контролюючі та правоохоронні органи сприяти припиненню провокаційного втручання в роботу компанії, спрямованого на припинення її оперування, зірвавши виконання зобов'язань перед пасажирами, провайдерами послуг і трудовим колективом».

Нагадаємо, 29 грудня 2012 року Господарський суд Київської області відкрив провадження у справі про банкрутство компанії «АероСвіт» за заявою самого авіаперевізника. Розмір боргу авіакомпанії перед кредиторами станом на 27 грудня 2012 року становив 4,27 млрд грн.

«АероСвіт» роз'яснив, що звернення авіакомпанії до Господарського суду Київської області із заявою про порушення справи про банкрутство спрямовано на запуск процедури санації, відновлення платоспроможності й забезпечення виконання зобов'язань перед кредиторами в повному обсязі.

Довідка УНІАН. Компанія «АероСвіт – Українські авіалінії» створена в 1994 році. Базується в київському аеропорту «Бориспіль». Обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 33 країн. Оперує флотом у складі 8 далекомагістральних Boeing 767 і 18 середньомагістральних Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195. У 2012 році компанія приступила до оновлення середньомагістрального авіапарку літаками нової генерації Boeing 737-800, а з 2013 року – Boeing 737-900ER.