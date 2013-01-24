Директор з маркетингу "Київстару" очолить казахстанського оператора групи VimpelCom

Директор з маркетингу і член правління компанії "Київстар" Тарас Пархоменко з 1 лютого очолить казахстанську компанію «Кар-Тел», яка в групі VimpelCom надає послуги зв'язку під торговельною маркою Beeline у Казахстані.

Як йдеться в повідомленні "Київстару", обов'язки директора з маркетингу «Київстару» з 30 січня 2013 року виконуватиме директор з розвитку бізнесу на масовому ринку Віталій Ворожбит.

Крім того, компанія повідомляє, що директор з корпоративних зв'язків "Київстару" Жанна Пархоменко з 1 лютого 2013 покине «Київстар» і візьметься за виконання обов'язків директора зі зв'язків з громадськістю і корпоративних комунікацій казахстанської інвестиційної компанії "Вірний Капітал".

Довідка УНІАН. До складу бізнес-одиниці «Україна» VimpelCom Ltd. входять два українські телекомунікаційні оператори - АТ «Київстар» і «Beeline-Україна» (АТ «Українські радіосистеми» і ТОВ «Голден Телеком»).

Кількість мобільних абонентів компанії становить понад 25,2 млн, абонентів широкосмугового доступу до Інтернету - понад 500 тис.