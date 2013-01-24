Із повітряними суднами України в 2012 році сталося 118 авіаційних подій та інцидентів

У 2012 році з повітряними суднами, які внесені до державного реєстру цивільних повітряних суден України, сталося 118 авіаційних подій та інцидентів, зокрема одна катастрофа і одна аварія.

Як йдеться в повідомленні Державної авіаційної служби, переданому УНІАН, протягом 2012 року в авіакатастрофах, що сталися з українськими цивільними повітряними суднами, загинуло 5 осіб.

У грудні 2012 року з повітряними суднами, які внесені до державного реєстру цивільних повітряних суден України, сталося 7 інцидентів.

З іноземними повітряними суднами на території України в 2012 році сталося 54 авіаційні події, зокрема 7 у грудні.

Довідка УНІАН. У 2011 році з повітряними суднами, які внесені до державного реєстру цивільних повітряних суден України, сталося 105 авіаційних подій та інцидентів, зокрема три катастрофи, одна аварія й чотири серйозні інциденти.

У 2010 році з цивільними повітряними суднами сталося 112 авіаційних подій та інцидентів, зокрема одна катастрофа, чотири аварії, п'ять серйозних інцидентів. У авіаційних подіях із цивільними повітряними суднами України в 2010 році загинула одна особа.