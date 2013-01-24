У п'ятницю на півдні України пройдуть сильні снігопади, на решті території - без опадів

Завтра у південній частині України очікуються сильні снігопади, хуртовини, пориви вітру 17-22 м/с, снігові замети.

У Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях місцями налипання мокрого снігу, сильна ожеледь, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура на півдні вночі 3-8° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла. У Криму часом дощ, температура вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°.

На решті території без істотних опадів, лише вдень на Прикарпатті, у центральних, Донецькій та Луганській областях сніг. Температура вночі 11-16° морозу, на півночі Лівобережжя до 19°, вдень 5-10° морозу; на Закарпатті вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°.

На дорогах України, крім Криму, ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

У Києві та області у п’ятницю - без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 11-16°, вдень 5-10° морозу. У Києві температура вночі 11-13°, вдень 6-8° морозу.