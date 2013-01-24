«АероСвіт» скасував рейси за маршрутом Київ-Бангкок-Київ

Авіакомпанія «АероСвіт» скасувала рейси за маршрутом Київ-Бангкок-Київ з 1 лютого по 30 березня.

Про це повідомляється на офіційному сайті Державного агентства України з туризму та курортів (Держтуризмкурортів) з посиланням на інформацію Міністерства закордонних справ.

«Повідомляємо, що в період з 1 лютого по 30 березня 2013 року авіакомпанією «Аеросвіт» скасовано всі рейси за маршрутом Київ-Бангкок-Київ», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, авіакомпанія «АероСвіт» ввела тимчасовий розклад польотів, який діятиме з 16 січня і до кінця місяця.

Згідно з тимчасовим розкладом, «АероСвіт», зокрема, продовжить виконання далекомагістральних рейсів до Нью-Йорка, Бангкока і Пекіна, а також забезпечить сполучення між Києвом та обласними центрами України - Івано-Франківськом та Дніпропетровськом.

З 23 січня «АероСвіт» завершує програму польотів до Хошіміна і Гоа у зв'язку із закінченням періоду активного туристичного сезону після зимових свят.

З 16 січня компанія також скасувала польоти до Санкт-Петербурга і Стамбула через зниження комерційного завантаження на рейсах у ці пункти внаслідок припинення участі «АероСвіту» в регіональних системах взаєморозрахунків IATA BSP. Раніше, з 15 січня, авіакомпанія з цієї ж причини припинила обслуговування лінії Київ-Москва.

Раніше Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) 10 січня інформувала «АероСвіт» щодо призупинення розрахунків агентів з продажу авіаперевезень з авіакомпанією через систему BSP. «АероСвіт» планував налагодити альтернативну систему реалізації авіаквитків шляхом прямих взаєморозрахунків з авіакомпаніями, після чого відновити експлуатацію низки повітряних ліній.

29 грудня 2012 року Господарський суд Київської області відкрив провадження у справі про банкрутство компанії «АероСвіт» за заявою самого авіаперевізника. Розмір боргу авіакомпанії перед кредиторами станом на 27 грудня 2012 року становив 4,27 млрд грн.

«АероСвіт» роз'яснив, що звернення авіакомпанії до Господарського суду Київської області із заявою про порушення справи про банкрутство спрямоване на запуск процедури санації, відновлення платоспроможності та забезпечення виконання зобов'язань перед кредиторами у повному обсязі.

Довідка УНІАН. Компанія «АероСвіт - Українські авіалінії» створена в 1994 році. Базується у київському аеропорту «Бориспіль». Обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 33 країн. Оперує флотом у складі 8 далекомагістральних Boeing 767 і 18 середньомагістральних Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195. У 2012 році компанія приступила до оновлення середньомагістрального авіапарку літаками нової генерації Boeing 737-800, а з 2013 року - Boeing 737-900ER.