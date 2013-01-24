Експерти назвали причину катастрофи літака Ту-204 у московському «Внуково»

Літак Ту-204 розбився у московському аеропорту «Внуково» 29 грудня через неспрацьовування системи реверсу двигунів і нестійкої роботи коліс шасі.

Про це УНІАН повідомили у Міждержавному авіаційному комітеті (МАК).

«Через 3 секунди після приземлення відбулося опускання і обтискання передньої опори шасі. Сигнал обтискання правої опори шасі на даному етапі не сформувався. Практично одночасно з опусканням передньої опори шасі екіпаж перевів важелі управління реверсом (ВУР) двигунів у положення «максимального реверсу» одним рухом і застосував гальмування від педалей. Переведення стулок реверсивного пристрою на обох двигунах не відбулося. Також не відбулося автоматичного випуску повітряних гальм і інтерцепторів», - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що після переведення ВУР у положення «максимального реверсу» зареєстровано збільшення режиму роботи обох двигунів (прямої тяги). Тиск у гальмах коліс лівої (обтиснутої) опори шасі становив до 50 кгс см кв, тиск у гальмах коліс правої (необтиснутої) опори шасі був відсутній.

За даними МАК, мінімальна приладова швидкість, до якої сповільнився літак через 7-8 секунд поле приземлення, становила 200-205 км/год., після чого швидкість почала збільшуватися.

Наголошується, що далі через дві секунди після переведення ВУР у положення «максимального реверсу» бортінженер доповів про неввімкнення реверсу. ВУР перебували у положенні «максимального реверсу» близько 8 секунд, після чого реверс був вимкнений. За цей час приладова швидкість збільшилася до 240 км/год. Повідомляється, що також ВУР не спрацював з другої спроби.

Викочування літака за межі злітної смуги відбулося через 32 секунди після приземлення, практично по її осі, на приладовій швидкості близько 215 км/год. У процесі викочування, за командою командира повітряного судна бортінженер вимкнув двигуни за допомогою стоп-кранів.

Подальший рух літака відбувався практично по продовженій осі ЗПС. Після виключення двигунів, за рахунок гальмування при русі по сніговому покриву за межами ЗПС і наїзду на нерівності, відбулося одночасне обтискання лівої і правої основних опор шасі. Обтискання основних опор шасі привело до автоматичного випуску повітряних гальм і інтерцепторів, а також до переведення стулок реверсивних пристроїв двигунів. Зіткнення літака зі схилом яру відбулося зі швидкістю близько 190 км/год.

Як повідомляв УНІАН, літак Ту-204 авіакомпанії Red Wings 29 грудня при посадці в аеропорту «Внуково» викотився за злітну смугу і загорівся. Загинули п'ятеро осіб, троє – госпіталізовані.