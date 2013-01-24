ДАІ хоче спростити низку процедур для автовласників

Державна автомобільна інспекція МВС України подала на розгляд Кабінету Міністрів проект постанови, якою передбачено спрощення або здешевшення низки процедур для автовласників, серед яких перереєстрація транспортного засобу, скасування 25% націнки на спеціальну продукцію, подвійне скорочення кількості платних послуг, що надаються підрозділами ДАІ.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, про це йшлося сьогодні у Кабінеті Міністрів під час відеоконференції на тему: «Стан реалізації соціальних ініціатив Президента України з питань дерегуляції у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху», у якій взяли участь начальник Департаменту Державтоінспекції МВС України Валерій Лозовий і начальник Центру безпеки руху та автоматизованих систем при МВС України Сергій Буднік, представники правоохоронних органів та громадських організацій Дніпропетровської, Одеської, Харківської та Львівської областей.

В.Лозовий зазначив, що нині громадяни вже можуть отримати постійне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу без попередньої видачі тимчасових реєстраційних талонів; здійснити реєстраційні операції із автомототранспортом незалежно від місця реєстрації (проживання) власника та регіону реєстрації транспортного засобу; процедуру прямої перереєстрації транспортного засобу з одного власника на іншого. Крім того, можливе збереження номерного знаку за транспортним засобом та його власником у межах одного регіону, а також врегульовано питання державної реєстрації самостійно складених транспортних засобів.

За його словами, невдовзі стане можливим оформлення довідок-рахунків на транспортні засоби при їх перереєстрації без зняття з обліку, а також продаж транспортних засобів, отриманих у спадщину, без їх попередньої перереєстрації на спадкоємця.

Крім того, В.Лозовий повідомив, що поряд з цим триває переоснащення й забезпечення підрозділів ДАІ сучасними приладами фіксації порушень правил дорожнього руху з функціями фото- відеозйомки. Він зазначив, що на автошляхах держави відновлено роботу 95 стаціонарних постів ДПС ДАІ.

Також у поточному році ДАІ почне використовувати автоматичні комплекси «Гарпун», які фіксують перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів, передають інформацію на віддалені стаціонарні пости ДПС або мобільним нарядам ДАІ, працівники яких вживають відповідних заходів.