Росавіація знову припинила аеронавігаційне обслуговування «АероСвіту»

Росія повторно припинила аеронавігаційне обслуговування повітряних суден української авіакомпанії «АероСвіт» у повітряному просторі Російської Федерації з 00:00 мск 25 січня 2013 року.

Про це УНІАН повідомили у Федеральному агентстві повітряного транспорту Міністерства транспорту Російської Федерації (Росавіація).

«Термін погашення заборгованості українським авіаперевізником за надане в листопаді 2012 року аеронавігаційне обслуговування у розмірі 697 тис. дол. закінчився 24 січня цього року», - йдеться в повідомленні.

До того ж наголошується, що ФДУП «Державна корпорація з організації повітряного руху в Російській Федерації» припинило аеронавігаційне обслуговування повітряних суден «АероСвіту» у зв'язку з невиконанням авіакомпанією взятих на себе зобов'язань.

Як повідомляв УНІАН, 15 січня ц.р. Росія зняла обмеження на аеронавігаційне обслуговування повітряних суден авіакомпанії «АероСвіт» до 24 січня після погашення авіаперевізником заборгованості за жовтень 2012 року.

Раніше Росавіація ухвалила рішення про припинення аеронавігаційного обслуговування з 00.01 мск 11 грудня 2012 року всіх рейсів авіакомпанії «АероСвіт» у повітряному просторі Російської Федерації. Згідно з інформацією Росавіації, причиною такого рішення стала заборгованість «АероСвіту» перед провайдером аеронавігаційних послуг. Водночас вранці 11 грудня Росавіація ухвалила рішення про зняття обмежень на використання повітряного простору РФ для авіакомпанії «АероСвіт» у зв'язку з погашенням заборгованості.

29 грудня 2012 року Господарський суд Київської області відкрив провадження у справі про банкрутство компанії «АероСвіт» за заявою самого авіаперевізника. Розмір боргу авіакомпанії перед кредиторами станом на 27 грудня 2012 року становив 4,27 млрд грн.

«АероСвіт» роз'яснив, що звернення авіакомпанії до Господарського суду Київської області із заявою про порушення справи про банкрутство спрямоване на запуск процедури санації, відновлення платоспроможності та забезпечення виконання зобов'язань перед кредиторами в повному обсягу.

Довідка УНІАН. Компанія «АероСвіт – Українські авіалінії» створена в 1994 році. Базується в київському аеропорту «Бориспіль». Обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 33 країн. Оперує флотом у складі 8 далекомагістральних Boeing 767 і 18 середньомагістральних Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195.