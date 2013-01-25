ДАІ попереджає: у восьми областях України пройдуть сильні снігопади

ДАІ попереджає водіїв про сильні снігопади у восьми областях сходу та півдня України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

Як зазначається, за попередженням Гідрометцентру України, 25-26 січня на території Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Кіровоградської, Дніпропетровської, Донецької та Луганської областей очікуються складні погодні умови: сильні снігопади, пориви вітру 17-22 м/с, хуртовини, снігові замети, у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях також сильний мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, сильна ожеледь. На дорогах ожеледиця.

У західних та північних областях відбудеться суттєве зниження температури повітря: вночі - до 16-21° морозу, місцями - до 24-26°, вдень - до 10-15° морозу.

Зважаючи на несприятливі погодні умови та сильні морози ДАІ нагадує автовласникам про особливості експлуатації транспортних засобів у зимовий період. Вирушаючи в дорогу, перевірте технічний стан авто, зверніть особливу увагу на стан зовнішніх світлових приладів транспортних засобів, склоочисників, обігрівачів салону. Подбайте про встановлення на своїх автомобілях шин з зимовим малюнком протектору, запас палива.

Крім стандартних предметів (аптечки, вогнегасника, знака аварійної зупинки, балонного ключа, буксирувального тросу, запасного колеса і домкрата), водіям можуть стати у нагоді додатковий комплект теплого одягу, ліхтар на батарейках, дроти "прикурювання", скребок для скла та щітка, свічки, сірники, невеличка лопата. Не забувайте про зарядний пристрій до мобільного, гарячі напої в термосі, запишіть номери телефонів «гарячих ліній ДАІ» та аварійних служб.

Неухильно дотримуйтесь вимог Правил дорожнього руху: користуйтеся пасками безпеки, дотримуйтесь безпечної дистанції, правил маневрування, не перевищуйте швидкість, в умовах недостатньої видимості рухайтеся з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями. Якщо під час руху ви побачили, що хтось потрапив у скрутне становище через негоду, викличте на допомогу ДАІ або аварійні служби. Не будьте байдужим, можливо завтра допомога знадобиться саме вам.

Крім того, ДАІ рекомендує водіям під час ускладнення погодних умов по можливості утриматися від поїздок на власному транспорті, а тим, хто виїхав, бути максимально уважними та обережними за кермом.