Замовлення «Укрзалізниці» могли б стимулювати внутрішній ринок споживання сталі в Україні

Замовлення державного підприємства "Укрзалізниця" на збільшення обсягів укладання нових рейок і стрілкових переведень могли б сприяти збільшенню внутрішнього ринку споживання сталі в Україні, вважають експерти.

Про це повідомили УНІАН в прес-службі "Укрзалізниці".

«Укрзалізниця» як один з найбільших споживачів металургійної продукції в Україні могла б стимулювати не тільки розвиток цієї галузі, а й зменшити її залежність від експортних ринків збуту», - вважає директор компанії «Укрпромзовнішекспертиза» Володимир Власюк.

Він зазначив, що для забезпечення стабільного стану інфраструктури колійного господарства щорічно необхідно виконувати близько 800 км модернізації і 1000 км капітального ремонту колії, проте через обмеженість власних коштів залізниць України і відсутність державного фінансування на розвиток інфраструктури у 2013 році заплановано модернізувати 229,6 км колії і капітально відремонтувати 439,4 км, а також замінити 236 комплектів стрілкових переведень.

До того ж у прес-службі повідомили, що «Укрзалізниця» з року в рік самостійно вирішує проблему інвестицій у галузь, без підтримки з боку держави в питаннях цільового фінансування і дотацій на пасажирські перевезення.

"Це створює перекоси у відверненні фінансового ресурсу від капітальних вкладень на розвиток інфраструктури і стає перешкодою на шляху розвитку і переоснащення галузі, що призводить до хронічного недофінансування плану капітальних інвестицій залізничної інфраструктури, що в умовах значної зношеності основних фондів є предметом серйозного занепокоєння і пильної уваги з погляду безпеки руху і вимагає комплексу рішень і заходів з реалізації державної політики в галузі залізничного транспорту", - повідомляє прес-служба.

Як зазначають фахівці головного колійного господарства «Укрзалізниці», на укладання 1 км колії необхідно 130 тонн рейок, до того ж 1 тонна рейок коштує близько 12 тис. грн, а один комплект стрілкових переведень - 460 тис. грн.

Отже, виходячи з фінансових можливостей залізниць України, у 2013 році на модернізацію колії, під час якої укладаються нові рейки, планується спрямувати 1,05 млрд грн, а на капітальний ремонт колії - 1,7 млрд грн.

Ця сума значно менша від щорічної потреби фінансування колійної інфраструктури залізниць, яка загалом становить 6,8 млрд грн.

На думку фахівців "Укрпромзовнішекспертизи", через скорочення зовнішніх ринків збуту і залежність обсягів продажу сталі від її експорту, металургійна галузь зазнає постійних ризиків, мінімізувати які здатне збільшення обсягів споживання продукції на внутрішньому ринку.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович вважає, що новим стимулом для металургії повинне стати збільшення споживання на внутрішньому ринку.

У грудні 2012 р. директор «Укрпромзовнішекспертизи» В.Власюк прогнозував, що внутрішній ринок споживання сталі у 2013 збільшиться до 8,6 млн. тонн, у 2012 р. цей показник очікується на рівні 8,3 млн. тонн, а в 2011-му – становив 8,4 млн. тонн.

До того ж він зазначив, що в 2013 році збільшення споживання сталі на внутрішньому ринку буде пов'язано з ремонтом інфраструктури, а серед основних замовників прокату він назвав «Укрзалізницю».

Довідка УНІАН. Продукція металургійної галузі, в якій працюють кілька десятків підприємств, займає важливу частину в експорті України і формує для країни значну частину валютної виручки.

За даними Всесвітньої асоціації виробників сталі, виробництво сталі в Україні у 2012 році порівняно з 2011 роком знизилося на 6,9% - до 32,911 млн. тонн.