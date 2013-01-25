В Україні може скоротитися кількість нелегальних таксистів

Кількість нелегальних таксистів протягом півроку може скоротитися на 20-30% в результаті перевірок, які проводитиме Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекція).

Такий прогноз УНІАН озвучив голова Профспілки таксистів України Василь Попик, коментуючи наміри Укртрансінспекції розпочати перевірки таксистів.

«За півроку 20-30% нелегалів підуть з ринку, частина з них буде легалізована», - сказав він.

За словами В.Попика, перевірки Укртрансінспекції можуть розпочатися вже до березня 2013 року. Він також повідомив, що такі перевірки проводитимуться методом «контрольної закупівлі».

У свою чергу, начальник Управління державного контролю і нагляду за безпекою на наземному транспорті Богдан Свіщовський відзначив, що з набуттям чинності 5 січня 2013 року Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання і управління у сфері транспорту і дорожнього господарства» Укртрансінспекція одержала повноваження перевіряти ліцензії і штрафувати нелегальних таксистів.

Б.Свіщовський повідомив, що покарання для нелегальних таксі може становити від 1700 грн штрафу до конфіскації транспортного засобу.

Водночас, за його словами, Укртрансінспекція також проводитиме рейди для перевірки законності надання послуг таксі, проте під час таких рейдів перевірятимуться автомобілі, які «мають ознаки таксі, наприклад, шашечки».