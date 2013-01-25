Комп'ютерні новинки-2013: час перенесення ідей з «креслярської дошки» в реальне життя

Попри те, що минулий рік приніс у наше життя «лавину» інноваційних продуктів і нестандартних технологічних рішень, 2013-й обіцяє бути не менш продуктивним. Експерти наголошують, що рік стане періодом «перенесення» ідей і начерків з «креслярської дошки» в реальне життя. І хоча по-справжньому проривних девайсів буде не так багато, пристроїв, які мільйони людей купуватимуть з великим задоволенням, провідні виробники підготували з надлишком. УНІАН поцікавився про плани у декількох великих компаніях, які трохи відхилили завісу таємничості з прийдешніх сюрпризів.

Apple традиційно не розкриває своїх планів щодо оновлення продукції навіть для офіційних дилерів у найрозвиненіших країнах світу. Компанія плекає, пестить і розробляє нові продукти в своїх надрах і видає їх «на гора» без попередніх анонсів. В цілому, довгоочікуване і масштабне оновлення модельного ряду продукції Apple, яке давно чекали, почалося для України ще наприкінці 2012 рік. І хоча формально нові пристрої стали нововведеннями минулого року, до масового українського споживача від офіційних дилерів і реселерів вони дісталися тільки в першому кварталі 2013-го.

Вже спочатку поточного року Asus офіційно підтвердила своє бажання випустити планшет з екраном, що гнеться. Нова технологія компанії під назвою XSense дозволяє виробляти сенсори для тачскрінів, які можуть не лише гнутися, але й згортатися. З'являться такі пристрої в продажу вже в 2013 році, а коштувати будуть не дорожче «звичайних» планшетів. Також компанія, першою випустила масовий нетбук, а саме модель Eee PC 700, заявила про припинення випуску нетбуків в принципі, оскільки після появи недорогих планшетів і смартфонів попит на такі пристрої практично досяг нульової позначки.

Компанія Samsung на самому початку року також представила на ринок гнучкий дисплей для смартфонів, втіливши цим у реальність мрію про «гнучкий телефон», яка живе уже не перший рік . І хоча згортати пристрої в трубочку споживачі в найближчому майбутньому навряд чи зможуть (гнеться в обмежених межах тільки дисплей, інші компоненти гнутися поки не вміють), однак тепер смартфони, принаймні, стануть менш крихкими.

Від Lenovo в 2013 році експерти чекають, насамперед, появи таких нових ноутбуків, як IdeaPad Z400 і Z500 серії Z з сенсорним екраном, оптимізованих для Windows 8. Як повідомили УНІАН в самій компанії Lenovo, новинки будуть створені на базі стандартних процесорів Intel ® Core ™ i7 третього покоління і новітньої графічної підсистеми NVIDIA GeForce. Сенсорний дисплей нових ноутбуків матиме діагональ від 14 до 15,6 дюйма і зможе підтримувати сенсорне управління в 10 точок дотику. Оригінальна клавіатура AccuType з підсвічуванням клавіш дозволить комфортно набирати тексти при поганому освітленні.

Докладніше про новинки, які обіцяють у 2013 році виробники комп'ютерної техніки, читайте у статті «Девайси-2013: гнучкість і трансформація».