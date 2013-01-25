«Укррічфлот» спростував інформацію про призначення нового в.о. гендиректора компанії

Судноплавна компанія «Укррічфлот» спростувала інформацію про призначення виконувачем обов'язків генерального директора компанії Дмитра Москаленка замість Валентина Гриценка, розміщену в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

"Інформацію про зміну складу посадових осіб, розміщену у стрічці новин, розмістили помилково. В.о. генерального директора є Валентин Гриценко", - йдеться у повідомленні компанії в системі НКЦПФР.

Як повідомляв УНІАН, раніше посаду генерального директора «Укррічфлоту» обіймав Андрій Чайка, який був звільнений за власним бажанням.

Довідка УНІАН. АСК «Укррічфлот» займається наданням послуг із транспортування вантажів морськими та річковими шляхами, їх переробки та зберігання, а також суднобудуванням, ремонтом суден.

АСК «Укррічфлот» володіє портами і флотом, який нараховує близько 400 суден.

«Укррічфлот» виконує рейси в басейнах річок Дунай, Дніпро, Південний Буг, в Чорному і Середземному морях, у північних морях Європи, а також на західному узбережжі Атлантичного океану.

До компанії входять Дніпропетровський, Запорізький, Миколаївський, Херсонський, Чернігівський річкові порти, Запорізький, Херсонський суднобудівно-судноремонтні заводи.