«АероСвіт» запропонує акціонерам провести додаткову емісію акцій для збереження компанії

Авіакомпанія «АероСвіт», щоб зберегти компанію і уникнути банкрутства, пропонує провести додаткову емісію акцій за участю всіх акціонерів.

«Одним із інструментів збереження авіакомпанії та недопущення її банкрутства могла б стати додаткова емісія акцій за участю всіх акціонерів, включаючи держава в особі Фонду держмайна України», - йдеться в повідомленні «АероСвіту», переданому УНІАН.

Крім того, авіакомпанія відзначає, що відновити платоспроможність компанії та оперативно погасити найбільш критичну частку боргових зобов'язань допомогло б виділення "АероСвіту" стабілізаційного кредиту через державні банки.

Авіакомпанія пропонує розглянути ці пропозиції на засіданні наглядової ради за участю представників Фонду державного майна 29 січня.

За інформацією «АероСвіту», на сьогодні найбільшими акціонерами авіакомпанії "АероСвіт" є нідерландська компанія Gilward Investments B.V. (38% акцій) і Фонд державного майна України (22,4%). Ще трьом українським компаніям належать близько 40% акцій, в тому числі "ГенАвіаІнвест" - 24,99%, Investment Advisors Group - 9,8% і "Бюро" - 4,8%.

«"АероСвіт" розраховує на подальше введення в судовому порядку процедури санації з метою реструктуризації, оздоровлення фінансово-господарського становища компанії, скорочення витрат, відновлення платоспроможності та виконання зобов'язань перед усіма кредиторами», - сказано в повідомленні компанії.

Нагадаємо, 29 грудня 2012 року Господарський суд Київської області відкрив провадження у справі про банкрутство компанії «АероСвіт» за заявою самого авіаперевізника. Розмір боргу авіакомпанії перед кредиторами станом на 27 грудня 2012 року становив 4,27 млрд грн.

«АероСвіт» роз'яснив, що звернення авіакомпанії до Господарського суду Київської області з заявою про порушення справи про банкрутство спрямоване на запуск процедури санації, відновлення платоспроможності та забезпечення виконання зобов'язань перед кредиторами в повному обсязі.

Довідка УНІАН. Компанія «АероСвіт - Українські авіалінії» створена в 1994 році. Базується у київському аеропорту «Бориспіль». Обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 33 країни. Оперує флотом у складі 8 далекомагістральних Boeing 767 і 18 середньомагістральних Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195. У 2012 році компанія розпочала оновлення середньомагістрального авіапарку літаками нової генерації Boeing 737-800, а з 2013 року - Boeing 737-900ER.