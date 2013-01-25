«Київстар» пояснив, чому підвищує тарифи

Оператор мобільного зв'язку «Київстар» продовжує розвивати пакетну цінову модель, яка була запроваджена компанією в 2012 році. Про це йдеться у коментарі «Київстару» щодо оприлюднених у ЗМІ відомостей про підвищення абонплати у низці тарифних пакетів, наданому агентству УНІАН.

Як наголошується в коментарі, завдання компанії підвищити споживання базових послуг - голосових і СМС. Для цього «Київстар» в два рази знижує вартість СМС (і ММС) практично для всіх абонентів і «проводить програму зі стимулювання абонентів старих тарифів переходити на актуальні пакетні тарифи, наприклад «Супер Київстар» або XXL», - йдеться у коментарі.

Як повідомляв УНІАН, «Київстар» має намір підвищити ціни в 50 тарифних планах.

Як повідомило видання "Комерсант-Україна", підвищення тарифів відбудеться 1 лютого: на 15-30% зросте абонплата в 16 тарифних планах для контрактних абонентів, з 5 лютого - в 29 тарифних планах для prepaid-абонентів. Підвищення торкнеться, зокрема, таких популярних тарифних пропозицій, як "25 мільйонів", "Єдина країна", "Djuice Безлім". У низці тарифних планів збільшиться плата за надання безкоштовних SMS-повідомлень з 10 до 15 грн (обсяг наданого пакета виросте зі 100 до 150 повідомлень). Для абонентів тарифних планів без щоденної абонплати, таких як "Єдина ціна" та "З нами краще", на 15-25% підвищиться вартість внутрішньомережевих і міжмережевих дзвінків. Крім того, компанія вводить мінімальний обсяг коштів на рахунку, який повинен залишатися після користування будь-якою послугою - 0,01 грн.

Довідка УНІАН. До складу бізнес-одиниці «Україна» VimpelCom Ltd. входять два українські телекомунікаційні оператори - АТ «Київстар» і «Beeline-Україна» (АТ «Українські радіосистеми» і ТОВ «Голден Телеком»).

Кількість мобільних абонентів компанії становить понад 25,2 млн, абонентів широкосмугового доступу в Інтернет - більше 500 тис. Загальний дохід «Київстару» в 2011 році становив майже 13,1 млрд грн.